Alvarado y Kimberley no se sacaron ventaja en el Minella

Los dirigidos por Pablo Martel igualaron con los de Mariano Mignini en un partido caliente.

Alvarado y Kimberley igualaron 0-0 en el José María Minella por la cuarta fecha del Torneo Federal A en un partido caliente y con poco fútbol en la segunda parte.

Los primeros quince minutos claramente fueron para el conjunto local que por el sector izquierdo fue donde más peligro consiguió generarle a la defensa del "Dragón" pero entre mala efectividad de sus delanteros y algunas buenas intervenciones de Báez, el equipo de Martel no consiguió abrir el marcador.

A partir de los 20 minutos, el equipo de Mignini consiguió combatirle más el dominio de la pelota a su rival y las acciones comenzaron a ser más de ida y vuelta hasta el final de la primera parte. En los últimos minutos, un cruce entre los dos entrenadores dejó tensa la relación entre ambos y esto no se quedaría allí ya que en la segunda parte luego Fernando Rekers los terminó expulsando a ambos.

La segunda mitad fue pura garra y corazón. Ambos equipos se dedicaron más a trabar y disputar el encuentro más que a querer atacar a su rival y por esta razón llegaron muy cansados a los últimos minutos del encuentro y terminaron repartiendo puntos.

Con este resultado el "Torito" llegó a los cinco puntos en cuatro partidos disputados y escaló al cuarto lugar; mientras que la visita con este punto alcanzó las seis unidades y se mantiene en el segundo puesto con los mismos puntos que Olimpo pero el equipo bahiense con dos partidos menos.

El próximo fin de semana el equipo de Martel visitará a Círculo Deportivo en Otamendi. Mientras que el "Dragón" tendrá que recibir a Olimpo en el José Valle.

Síntesis:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao; 2- Tomás Fernández, 3- Cristian Gorgerino, 4- Facundo Centurión, 5- Lucas Chiozza, 6- Matías Mansilla, 7- Marco Miori, 8- Santiago Gutiérrez, 9- Germán Cervera, 10- Tomás Federico, 11- Nahuel Speck

Cambios: ST 14' Matías Pérez por Speck, 21' Ariel Castellano y Ramiro Makarte por Miori y Federico, y 37' Franco Pinoni y Pablo Hofstetter por Gutiérrez y Mansilla.

Kimberley: 1- Nicolás Báez; 2- Máximo Masino, 3- Hernán Sosa, 4- Tomás Loscalso, 5- Agustín Vázquez, 6- Leonel Aquino, 7- Ever Ullúa, 8- Mauricio Miori, 9- Santiago Castillo, 10- Leandro Vella, 11- Rodrigo Ríos.

Cambios: ST 14' Jonathan Zárate por Miori, 26' Álvaro De Gaetani, Leonardo Verón y Juan Santillán por Ríos, Vázquez y Castillo y 32' Laureano Tello.

Amarillas: PT 26' (A); 36' Miori (K); 38' Fernández (A); ST

Roja: ET Mignini (K) y Martel (A); 90' Centurión (A)

Goles: No hubo

Árbitro: Fernando Rekers

Estadio: José María Minella