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Federal A

Alvarado y Kimberley no se sacaron ventaja en el Minella

Los dirigidos por Pablo Martel igualaron con los de Mariano Mignini en un partido caliente.

Los dirigidos por Pablo Martel igualaron con los de Mariano Mignini en un partido caliente.

11 de Abril de 2026 17:40

Por Redacción 0223

PARA 0223

Alvarado y Kimberley igualaron 0-0 en el José María Minella por la cuarta fecha del Torneo Federal A en un partido caliente y con poco fútbol en la segunda parte.

Los primeros quince minutos claramente fueron para el conjunto local que por el sector izquierdo fue donde más peligro consiguió generarle a la defensa del "Dragón" pero entre mala efectividad de sus delanteros y algunas buenas intervenciones de Báez, el equipo de Martel no consiguió abrir el marcador.

A partir de los 20 minutos, el equipo de Mignini consiguió combatirle más el dominio de la pelota a su rival y las acciones comenzaron a ser más de ida y vuelta hasta el final de la primera parte. En los últimos minutos, un cruce entre los dos entrenadores dejó tensa la relación entre ambos y esto no se quedaría allí ya que en la segunda parte luego Fernando Rekers los terminó expulsando a ambos.

La segunda mitad fue pura garra y corazón. Ambos equipos se dedicaron más a trabar y disputar el encuentro más que a querer atacar a su rival y por esta razón llegaron muy cansados a los últimos minutos del encuentro y terminaron repartiendo puntos.

Con este resultado el "Torito" llegó a los cinco puntos en cuatro partidos disputados y escaló al cuarto lugar; mientras que la visita con este punto alcanzó las seis unidades y se mantiene en el segundo puesto con los mismos puntos que Olimpo pero el equipo bahiense con dos partidos menos.

El próximo fin de semana el equipo de Martel visitará a Círculo Deportivo en Otamendi. Mientras que el "Dragón" tendrá que recibir a Olimpo en el José Valle.

Síntesis:

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao; 2- Tomás Fernández, 3- Cristian Gorgerino, 4- Facundo Centurión, 5- Lucas Chiozza, 6- Matías Mansilla, 7- Marco Miori, 8- Santiago Gutiérrez, 9-  Germán Cervera, 10- Tomás Federico, 11- Nahuel Speck

Cambios: ST 14' Matías Pérez por Speck, 21' Ariel Castellano y Ramiro Makarte por Miori y Federico, y 37' Franco Pinoni y Pablo Hofstetter por Gutiérrez y Mansilla.

Kimberley: 1- Nicolás Báez; 2- Máximo Masino, 3- Hernán Sosa, 4- Tomás Loscalso, 5- Agustín Vázquez, 6- Leonel Aquino, 7- Ever Ullúa, 8- Mauricio Miori, 9- Santiago Castillo, 10- Leandro Vella, 11- Rodrigo Ríos.

Cambios: ST 14' Jonathan Zárate por Miori, 26' Álvaro De Gaetani, Leonardo Verón y Juan Santillán por Ríos, Vázquez y Castillo y 32' Laureano Tello.

Amarillas: PT 26' (A); 36' Miori (K); 38' Fernández (A); ST

Roja: ET Mignini (K) y Martel (A); 90' Centurión (A)

Goles: No hubo

Árbitro: Fernando Rekers

Estadio: José María Minella

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