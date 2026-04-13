Tragedia aérea en Bolivia: un avión se estrelló tras volar en círculos varias horas

El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora Liebers, confirmó este lunes en una conferencia de prensa que el avión con matrícula CP-3243, un Cessna Citation, tenía a bordo únicamente a los dos pilotos. Según indicó, se maneja la hipótesis de un fallo en la presurización como causa principal del incidente.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) detalló que la comunicación con el avión se perdió a las 8:47, cuando estaba bajo el control del ACC La Paz. Posteriormente, a las 9:00, se detectaron movimientos en patrón circular al norte de Cochabamba sin que el piloto pudiera establecer contacto con el control aéreo. La señal de radar se perdió definitivamente a las 11:00, con el último registro ubicado a 76 millas de Cochabamba.

El Cessna Citation despegó desde El Alto a las 8:19 con destino a El Trompillo, pero dejó de comunicarse alrededor de las 8:50. Entre las 8:55 y minutos siguientes, el avión realizó aproximadamente 20 órbitas en un patrón circular mientras descendía de 39,000 a 19,375 pies. La señal se cortó a las 10:57, justo cuando el avión estaba en esa altitud.

Este comportamiento es característico de lo que se denomina "vuelo fantasma", donde los sistemas automáticos mantienen la trayectoria mientras los ocupantes están inconscientes, posiblemente debido a una descompresión o fallo en la presurización. Casos similares incluyen el accidente del golfista Payne Stewart en 1999 y el vuelo 522 de Helios Airways en 2005, donde la tripulación perdió la conciencia y el avión siguió volando sin rumbo hasta agotar el combustible.

Actualmente, las autoridades bolivianas han desplegado un operativo de búsqueda y rescate que involucra un avión y un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana para localizar la aeronave desaparecida. Se aguardan los resultados de las investigaciones oficiales para esclarecer las causas del incidente.

En medios locales circula una fotografía que podría mostrar el avión accidentado, aunque la información oficial aún no ha confirmado estos datos.