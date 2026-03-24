Tragedia en Colombia: 34 muertos y decenas de heridos tras la caída de un avión

Un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Colombia se estrelló pocos minutos después de despegar. Como consecuencia 34 personas perdieron la vida y 77 resultaron heridas.

Hasta el momento no se identificaron a las víctimas fatales. El gobernador del departamento de Putumayo, John Gabriel Molina, confirmó que entre los herido hay 15 que se encuentran en estado crítico.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro destacó la tarea de los habitantes rápidamente se acercaron a asistir a las víctimas. "Pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos", escribió en su cuenta de la red social X.

"Agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar a los hijos de otras madres y padres. Agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa. Me arrodillo ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. Es la vida la prioridad de la sociedad y del Estado", expresó el mandatario.

El comandante de la Fuerza Aérea colombiano, el general Carlos Fernando Silva, explicó que la aeronave C-130 Hércules realizaba la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se estrelló a las 9.50 horas (hora local). Dentro viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, añadió.