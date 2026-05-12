¿Cuál es la multa por tener sexo en un avión?

El hombre y la mujer fueron detenidos por la PSA.

El escándalo sexual ocurrido en un vuelo con destino a Rosario terminó con una denuncia por “exhibiciones obscenas” y posibles sanciones que van mucho más allá de una simple multa económica.

Aunque el Código Penal argentino prevé multas de entre $1.000 y $15.000 para este tipo de hechos, especialistas remarcan que las consecuencias más severas pueden llegar por la vía judicial y administrativa. En estos casos, quienes incurran en este tipo de hechos, muy probablemente sean detenidos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que puede demorar a los pasajeros y labrarles un acta, lo que lleva a la apertura de una causa judicial.

Tras aterrizar, la pareja fue demorada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y trasladada a una comisaría, donde se inició una causa para determinar el alcance de lo ocurrido.

Según trascendió, una menor de edad habría presenciado la escena, situación que podría agravar el expediente y derivar en penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.

Además, la aerolínea podría aplicar sanciones propias por considerar el episodio como una conducta disruptiva a bordo, ya que alteró el orden dentro de la aeronave y obligó a activar protocolos de seguridad.

Entre las medidas posibles también aparece la inclusión de los pasajeros en una “lista negra”, impidiéndoles volver a contratar vuelos con la compañía por tiempo indeterminado.