Murieron dos personas tras estrellarse un avión ligero durante su despegue: mirá el estremecedor video

Un avión tipo PAY1, matrícula YV1443, se estrelló este miércoles durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto de Paramillo, estado Táchira, Venezuela, y provocó la muerte de los dos tripulantes que iban a bordo. El impacto generó un incendio que destruyó por completo la aeronave y obligó a la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó el accidente y precisó que personal de Bomberos Aeronáuticos y equipos de rescate acudieron de inmediato al lugar. A través de un comunicado, el organismo lamentó el fallecimiento de los pilotos y anunció la conformación de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) para determinar las causas del siniestro.

Según videos difundidos en redes sociales, la aeronave logró despegar, pero pocos segundos después perdió estabilidad, se desvió hacia un costado y terminó estrellándose contra la pista, generando una explosión y una gran columna de fuego. Los tripulantes, identificados extraoficialmente como Toni Bortone y Juan Maldonado, murieron en el acto.

Fuentes locales no descartan que el accidente se haya originado por la explosión de un neumático durante el despegue, aunque las autoridades aclararon que la hipótesis deberá ser verificada por la investigación oficial. En el operativo trabajaron efectivos de Protección Civil, Bomberos Aeronáuticos y la Policía Nacional Bolivariana.

El presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, confirmó que la aeronave siniestrada pertenecía a su entidad y relató que había sido utilizada por él un día antes. “Ayer estuve en Apure y regresé por Paramillo. Hoy, los pilotos que me llevaron cayeron. Hubo un accidente aquí”, expresó visiblemente conmovido.