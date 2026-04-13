Desesperada búsqueda de paciente que padece esquizofrenia y está sin su medicación

Un hombre de 38 años que padece esquizofrenia y el jueves a la tarde salió desde la ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata que está sin tomar su medicación desde ese momento es intensamente buscado por sus familiares que perdieron contacto.

Jorge Daniel Mazaet vestía un pantalón de jean de color verde, una remera de la Selección Argentina y zapatillas verdes cuando salió buscar un pedido y nunca llegó. Su madre hizo la denuncia de rigor y confirmaron que se había tomado un colectivo rumbo a Mar del Plata.

“Con los datos de google que rastreamos desde la computadora confirmamos que había venido para acá y con la información de la tarjeta Sube se estableció que había tomado un colectivo de la línea 532 en la ciudad”, le dijo Rosana a 0223.

Jorge Daniel Mazaet fue visto en la zona de las avenidas Luro e Independencia.

La mujer llegó el domingo, empapeló distintas zonas con la foto de su hijo y comenzó una campaña a través de redes sociales: un mensaje alerto sobre su presencia en distintas playas cercanas al puerto y una mujer le entregó el celular que encontraron en playa Popular.

“Mi hijo no es agresivo, pero si no tiene la medicación sufre ansiedad, empieza a caminar y se pierde. Una mujer que lo vio en el puerto me dijo que estaba hablando solo”, agregó Rosana.

En el marco de esa búsqueda, el lunes a la tarde recibieron una fotografía que lo ubicaba en la zona de Luro e Independencia, pero cuando llegaron al lugar no lo encontraron. La familia pide que cualquier información se acerque al 1159555259.