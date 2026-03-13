Desesperada búsqueda de un joven que se fue de un centro de salud: "Caminó 200 kilómetros y podría estar en cualquier lado"

El Juzgado de Familia N°1 emitió un oficio para ordenar la averiguación de paradero de Braian Nahuel Alonso, un joven de 25 años oriundo de Miramar que lleva cinco días desaparecido después de ser visto por última vez en la localidad balnearia de Mar de Ajó.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el joven padece trastornos mentales y se había internado en un centro de salud de Mar de Ajó. "Ha caminado 200 kilómetros y podría estar en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires", detalla el oficio que lleva la firma de la jueza Mariana Gabriela Villar.

"De Miramar se fue caminando a Mar de Ajó. Hicimos una denuncia y lo encontraron allá. Lo internaron en un centro de salud y se fue por voluntad propia", explicaron desde su entorno.

Su familia perdió contacto con él el pasado lunes 9 de marzo. Aquellos que puedan aportar datos sobre su ubicación, favor de comunicarse al 911 o al 2291450987.

Braian vestía un buzo canguro gris con tonos negros y blancos y un pantalón verde o marrón.