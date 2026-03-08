Desesperada búsqueda de dos adolescentes desaparecidas: activaron el "Alerta Nati"

La Policía de Neuquén busca intensamente a dos adolescentes desaparecidas desde el martes 3 de marzo, cuando las familias de ambas jóvenes hicieron la denuncia ante las autoridades policiales. El hecho llevó a la activación de la "Alerta Nati", un protocolo diseñado para la localización de menores desaparecidos en la provincia.

Se trata de Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, y Maia Jazmín Medina, de 17, quienes fueron vistas por última vez en el inicio de la semana, y por lo cual se activó el operativo de búsqueda que incluye la difusión pública del pedido de paradero y tareas de rastrillaje.

Brezina, de 18 años, fue vista por última vez en la ciudad de Neuquén capital. Según la descripción difundida por las autoridades, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. Al momento de su desaparición vestía un pulóver azul, una remera blanca, un pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.

Por su parte, Medina, de 17 años, reside en San Patricio del Chañar. Fue descrita como de contextura robusta, de aproximadamente 1,70 metros de altura, tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. La última vez que la vieron llevaba un jean claro tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas.

Tras la denuncia de su desaparición, el Departamento Centro de Operaciones Policiales comenzó las tareas de búsqueda y la difusión del pedido de paradero con el fin de localizar a la joven. También se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo para intentar dar con el paradero de ambas adolescentes.