"Mi hija se derrumbó": denuncian que una menor fue abusada en un natatorio de Mar del Plata

A.B, de 14 años, estaba en una clase del Instituto CanZion -de música Cristiana- cuando por primera vez pudo poner en palabras el martirio que había sufrido meses atrás en un natatorio de la ciudad de Mar del Plata.

En diciembre del 2025 asistió a una práctica de natación en el Natatorio Municipal Alberto Zorrilla, organizada por la Casa de Encuentros Comunitarios (CEC) "Dulces sonrisas", en el marco del programa “Nadar en Familia”. Toda su familia solía participar, ya sea en las actividades o colaborando ad honorem con los vecinos del barrio Nuevo Golf. Gracias a donaciones de los padrinos de la fundación y aportes de la Provincia, los chicos de todas las edades podían disfrutar de salidas a distintos lugares recreativos y tomar clases en la pileta Municipal.

Parecía un día más: A.B salió de nadar y fue a los vestuarios para cambiarse y volver con sus amigos. "Mi hija es una persona con mucha vergüenza, fue al sector de las duchas porque no había gente, para poder vestirse tranquila. En ese momento entró este chico, la agarró por atrás, le tapó la boca y le tocó sus partes íntimas", contó con mucho dolor su padre, Fernando, en diálogo con 0223.

Cuando la profesora del grupo de música escuchó su historia, rápidamente llamó a los padres para ponerlos al tanto de la situación. "Fuimos con mi señora preocupados, pensando que tenía que ver con una discusión por unos quehaceres, pero cuando llegamos nos encontramos con lo peor", declaró.

Desolados, fueron hasta el Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder) a buscar explicaciones de lo que había ocurrido. "Ellos delegaron la responsabilidad a las coordinadoras del CEC que supuestamente no habían cuidado a los chicos", indicó.

Sin embargo, los padres sostienen que "todos tienen que tomar cartas en el asunto porque esto no le puede pasar a nadie". "Tal vez hubo otros casos en el mismo lugar que no salieron a la luz. A alguien se le escapó la tortuga y no están haciendo las cosas como se deben. Hoy fue mi hija, ¿pero antes?, qué sabemos nosotros lo que pasa ahí adentro", continuó.

La familia radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y pidió una orden de restricción para el chico de 17 años que vive a pocas cuadras de la víctima. Hasta el momento nadie de su alrededor trató de contactarlos.

"Somos gente que trabaja para tener una buena vida y darle lo mejor a nuestros hijos. En otras circunstancias alguien le habría prendido fuego la casa, pero nosotros no nos manejamos así", remarcó.

La fiscalía N°3, a cargo de Walter Martínez Soto, llevará a cabo la investigación del caso. Una vez que que avance la instancia penal, "haremos la denuncia Civil para que los entes municipales den respuestas", explicó.

Cuando A.B logró expresar lo que sucedió esa fatídica mañana en el natatorio, "se derrumbó": "A nosotros nos llenó de impotencia. En estos momentos los malos pensamientos vienen, nos dan ganas de hacer justicia por mano propia, pero tengo otros hijos por los cuales tengo que seguir", reveló Fernando.

"Mi esposa llora a cada rato cuando mi hija no está. Fue todo en un minuto, no llegó a violarla porque Dios intervino, no encontramos otra explicación. Somos padres presentes con nuestros hijos, no es que los dejamos a la deriva, entonces esto nos descolocó", agregó.

Lo más difícil de asimilar es que el chico pertenecía al mismo CEC, y la niña lo consideraba un amigo. "A comparación de otras niñas de 14 años, no dio ni su primer beso. Por cómo decidimos educar a nuestros hijos, para que no quemen etapas, no va ni a bailar. Lo único que hace es prepararse para servirle a Dios y cantarle", expresó con la voz quebrada.

Un detalle que es materia de investigación es que "este chico estaba apartado de gran parte de las actividades del CEC", según detallaron los padres de la victima. "La entidad había presentado un informe en la Dirección de Niñez donde aclaraba que el chico cuenta con psicopedagoga desde los 8 años y que tiene actitudes desubicadas tanto con los chicos como con adultos", manifestó.

Una vez que la noticia se hizo pública, "vino el presidente del CEC a ponerse a disposición, al igual que Natalia que es la coordinadora de los chicos", dijo el papá. "Hablé con los directores del Emder. En todo momento me dijeron que si necesito hablar, me acerque, pero lo que mi hija necesita es un psicólogo, ayuda profesional".

"Les avisé que acá hay una responsabilidad civil y una penal que seguirán su curso. En lo penal no sé si lo mandarán a Batán, a un colegio o si tendrán que pagar los padres haciendo obras de caridad. Lo único que tengo claro es que se tiene hacer justicia", concluyó.

La aclaración del Municipio

Fuentes municipales consultadas por este medio confiaron que, tras la denuncia formal y pública, se dio intervención a las áreas de Desarrollo Social y Salud, gestionándose asistencia psicológica para la familia.

Asimismo, desde el Municipio se estableció comunicación con el fiscal interviniente en la causa, quien informó las medidas preventivas adoptadas: el joven tiene prohibido el ingreso al natatorio, se dictaron restricciones mutuas de acercamiento entre ambas familias y se avanzará con la realización de una Cámara Gesell a la menor. También se llevarán adelante informes socioambientales y una evaluación integral del joven.

El programa “Nadar en Familia” se desarrolla en el Natatorio Alberto Zorrilla los días sábados, en turnos previamente asignados y con clases de 40 minutos bajo la modalidad de pileta escuela.

Desde el Municipio también resaltaron que, conforme a las condiciones establecidas por la Dirección del Natatorio —debidamente notificadas y firmadas por cada institución participante del programa—, cada grupo debe contar con coordinadores responsables que actúan como nexo con el establecimiento y tienen a su cargo la supervisión, organización y control de los integrantes durante toda su permanencia.