“Motochorros” menores robaron un auto y quisieron sustraer otra moto: tienen 14, 15 y 16 años

Tres adolescentes que circulaban a bordo de un auto robado horas antes y que también intentaron sustraer la moto a un hombre de 50 años fueron aprehendidos el lunes por personal policial en la zona de quintas luego de que abandonaran el rodado: un cuarto sujeto logró darse a la fuga.

Fue personal de las comisarías cuarta y octava el que tras un llamado al 911 halló el auto Peugeot 208 de color azul en el kilómetro 4 del Camino San Francisco. El rodado era buscado en el marco de una causa por robo calificado en poblado y en banda cometido en la zona de Brown y Don Bosco horas antes.

En la zona aprehendieron a tres menores de 14, 15 y 16 años, mientras que un cuarto ocupante logró darse a la fuga.

“En el mismo contexto, un hombre de 50 años refirió que momentos antes, en inmediaciones del lugar, fue abordado por cuatro masculinos que se desplazaban en el mismo vehículo sustraído, quienes intentaron desapoderarlo de su motovehículo, amedrentándolo mediante la exhibición de un arma de fuego, sin lograr concretar el ilícito”, informaron autoridades policiales.

El fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de causa y su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.