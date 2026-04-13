Hallaron a una bebé muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata: qué se sabe hasta ahora

Este lunes por la mañana las actividades en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) se vieron interrumpidas a raíz de un espeluznante hallazgo: apareció el cuerpo de una beba —de entre tres y cuatro meses de edad— sin vida en una zona de la unidad académica que se encontraba en obras.

A raíz del macabro descubrimiento, se desplegó un importante operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Justicia Federal en la zona. La intervención de los organismos federales se explica porque todo ocurrió en la sede de una universidad nacional, por lo que corresponde a la jurisdicción federal.

Se desplegó un importante operativo en la zona de 122 y 50. Imagen: 0221

De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, al lado del cuerpo de la beba sin vida estaba su libreta de nacimiento. Este documento clave permitió avanzar en la identificación con rapidez. Además, la investigación evoluciona sobre la certeza de que habría sido abandonada durante el fin de semana y podría haber estado con vida en ese momento.

La zona en cuestión fue acordonada mientras se avanzan con las pericias que podrían resultar clave para reconstruir la escena. No obstante, el medio platense 0221 informó que el dictado de clases en el establecimiento no se vio interrumpido.

Encontraron y detuvieron a la mamá de la víctima: la buscaban desde hace días

En las últimas horas, las autoridades dieron con una joven que fue identificada como la madre de la bebé fallecida. Fue encontrada deambulando a pocas cuadras del lugar y revelaron que había sido reportada como desaparecida días atrás.

Detuvieron a la mamá de la bebé hallada muerta en la FAU de la UNLP.

Aunque fue hallada en un buen estado de salud, será sometida a una evaluación médica dado que todo indica que padece de un cuadro psiquiátrico. De esta manera, la Justicia deberá determinar si es o no imputable por lo sucedido.

Mientras tanto, fue detenida, imputada por homicidio y quedó a disposición de la Justicia Federal. La sospechosa fue identificada como C.V.R., de 32 años y nacionalidad chilena

El juez federal Alejo Ramos Padilla acudió hasta el lugar de los hechos. Imagen: 0221

En paralelo, el juez federal Alejo Ramos Padilla aguarda los resultados de las pericias y la autopsia, claves para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar el grado de responsabilidad de la mujer.