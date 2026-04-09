Investigan la muerte de la encargada de un hotel

La encargada de un hotel en la provincia de Corrientes fue hallada muerta este miércoles por la noche y su ex pareja fue demorada. La causa se investiga en principio como femicidio, mientras se espera la declaración del joven.

Los efectivos policiales arribaron hasta el motel Flamenco, ubicado en el kilómetro 173 de la Ruta Nacional 16, tras un llamado al sistema de emergencias por el hallazgo de una joven sin vida en el hall central del lugar. Al arribar, constataron que Gabriela Patricia Luca, de 20 años, se encontraba sin signos vitales.

Al lado estaba la ex pareja de la mujer, de 23 años, quien le informó a la Policía que se encuentra allí porque la joven le mandó un mensaje que se iba a suicidar tras la repentina separación.

En su testimonial señaló que la encontró en una de las habitaciones y, en un intento por reanimarla, la trasladó hasta el sector externo del hotel donde se confirmó que estaba sin vida.

Se solicitó la presencia del fiscal en turno, César Luis Collado, quien ordenó de inmediato la activación del protocolo por supuesto femicidio y la detención del joven. Se espera saber el futuro procesal del acusado luego de que declare ante la fiscalía.

Asimismo, las autoridades judiciales aguardan al resultado de las pericias para saber con exactitud la causa de muerte.