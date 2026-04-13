Increíble video: se incrustaron contra una casa, destrozaron el frente y salieron corriendo

Un insólito episodio se registró en la mañana del domingo en el barrio Aeroparque, cuando un grupo de jóvenes se trasladaba a baja velocidad en un Corsa y por motivos que se desconocen se incrustó contra la vivienda de la esquina.

Según se observa en el video al que accedió 0223, el vehículo se desplazaba por la calle Rizutto y antes de llegar al cruce con la avenida Joaquina Acevedo se desvió bruscamente hacia la izquierda e impactó de lleno contra el frente de una casa.

Sin embargo, como si el auto no fuese de su propiedad, sus cuatro ocupantes rápidamente lo abandonaron y comenzaron a correr despavoridos en dirección a la avenida Consitución.

No obstante, a los pocos segundos uno de ellos se arrepintió de la elección que habían adoptado sus compañeros y regresó corriendo para recuperar el rodado, al que se subió, dio marcha atrás y abandonó la escena, sin darle importancia a los destrozos ocasionados en la propiedad de María Ester.

"Sacalo, gato", se escucha gritar a uno de los involucrados, exigiéndole a su amigo que vuelva por el vehículo.

El impacto del vehiculo derribó el paredón, el arco y la reja de entrada de la vivienda de la mujer, quien le comentó a este medio que realizó la denuncia en la Comisaría Séptima y espera que a partir de la disusión de las imágenes "alguien se haga responsable y aunque sea ayude en algo".