El viento tiró dos semáforos en pleno centro de Mar del Plata: a uno, los autos lo cruzaban como “puente”

Los fuertes vientos del oeste-sudoeste que atraviesan este miércoles a Mar del Plata, causaron en principio, la caída de dos semáforos en el microcentro de la ciudad aunque afortunadamente no causaron heridos pero sí algunos daños materiales.

El primero incidente sucedió cerca de las 9 de la mañana, cuando el semáforo de 11 de Septiembre e Independencia fue tumbado por la intensa brisa y quedó “apoyado” sobre un furgón que estaba estacionado.

Según pudo saber 0223, el semáforo cayó sobre el lateral derecho de la camioneta –marca Iveco- y quedó sostenido por el vehículo. Ante el riesgo que provocaba, personal de Defensa Civil Mar del Plata acudió a la emergencia y ayudó a retirar el furgón para luego extraer el poste semafórico. Asimismo, un móvil de ingeniería de Tránsito colaboró en el operativo para ordenar el flujo vehicular.

Se cayó un semáforo y los autos lo cruzaban como “puente”

El otro hecho ocurrió en Belgrano y Santiago del Estero cerca de las 10.30, cuando otro semáforo, esta vez, se desplomó contra el asfalto en pleno corazón del centro marplatense y de milagro, no causó heridos.

La particular escena fue filmada por una lectora, que envió un video donde muestra como en los primeros minutos posteriores a la caída, los autos circulaban peligrosamente por debajo del poste. Luego, personal de Defensa Civil y Tránsito acordonaron el área y sacaron el semáforo.

Según informaron desde el Municipio de General Pueyrredon a 0223, el semáforo será sustituido mañana jueves “a primera hora” y se realizará un corte total entre las 8 y las 12 para cambiar la columna y conectar un nuevo semáforo.