Video: le hicieron un control de alcoholemia y el resultado sorprendió a los agentes

Un conductor sin licencia dio 2,73 en el test de alcoholemia.

Las imágenes de un control de alcoholemia realizado en los últimos días se viralizó cuando el test fue positivo y sorprendió por el alto grado etílico detectado al agente de tránsito.

El hecho ocurrió este domingo en el peaje Hudson, a la altura del kilómetro 50 en sentido ascendente, de la Autopista Buenos Aires-La Plata, cuando efectivos de la Policía Vial detuvieron la marcha de un Peugeot Partner para un control de rutina.

Si bien los agentes sospechaban que el automovilista no estaba en regla, el resultado del test los sorprendió y el video resultó sorprendente.

Al realizarle el test, el conductor arrojó 2,73 gramos de alcohol en sangre, un nivel por demás excesivo, teniendo en cuenta que en la provincia de Buenos Aires rige la normativa de alcohol cero.

Además del lamentable estado del hombre, este circulaba sin licencia de conducir, identificado como Joel Orlando Yallico Vázquez. El hombre quedó demorado y su vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de las autoridades.