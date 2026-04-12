"Es un peligro": nuevo choque reavivó un histórico pedido en una fatídica esquina de la calle Olavarría

Luego de un nuevo siniestro en una trágica y peligrosa esquina con múltiples antecedentes, vecinos del barrio San Carlos volvieron a insistir en un antigüo pedido para adoptar medidas viales urgentes.

El accidente que reavivó la solicitud de los frentistas ocurrió el pasado martes a las 16:30 en la intersección de Olavarría y Laprida, donde el conductor de un Volkswagen Fox rojo embistió de forma violenta a un motociclista, quien debió ser asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Producto del impacto en la esquina donde años atrás murió una persona atropellada, los residentes de la zona exigieron una vez más la instalación de bandas reductoras de velocidad, elementos de seguridad vial diseñados para obligar a los conductores a disminuir la marcha, en general a entre 20 y 30 kilómetros por hora (km/h), o una loma de burro.

De acuerdo al testimonio del vecino que aportó las imágenes del último impacto, "enviaron un grupo de ingenieros para analizar y entendieron que no había riesgo", a pesar de los continuos choques que se registran en ese cruce vehicular.

Además, recordó que durante la reunión por la ola de robos con el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalvez, le advirtió que "es un peligro porque tanto en Olavarría y Laprida como en Güemes y Laprida pasan echando tierra, no frenan y todo el tiempo es un accidente".

Por último, también precisó que Las Heras y Laprida es otra esquina caótica, y relató los recientes episodios de inseguridad: "Las motos pasan, no sabés lo que es. El otro día robaron una moto, a una señora la tironearon de la cartera y a la vuelta, sobre Paso, hay una despensa en la que le tiraron un ladrillazo en la cabeza a un hombre. Está todo complicado y se suma el tráfico, que es un peligro", lamentó.