Fuerte testimonio: Luciana Salazar reveló las situaciones de abuso que sufrió en su vida adulta

Luciana Salazar visitó el programa de streaming conducido por Ángel de Brito, donde se sinceró sobre una experiencia dolorosa que vivió en el pasado. La modelo, que había estado en el centro de la atención mediática por la disputa con Martín Redrado por la cuota alimentaria de su hija Matilda, decidió reaparecer y contar detalles de su vida personal.

En el inicio de la entrevista, Luciana habló sobre su hija de ocho años, describiéndola como “muy amorosa, inquieta y todo el mundo la quiere”. Respecto a su rol como madre soltera, afirmó que “no fue una decisión mía ser madre sola, yo me sentí entre la espada y la pared”.

Durante la conversación, Ángel de Brito le preguntó si había sufrido abuso en algún momento de su vida, a lo que Luciana respondió sin titubear. Explicó que “si alguien te está poniendo frente a una pared y te quiere besar, es un abuso... Yo pensé que eso era acoso, pero el acoso a veces es más verbal”. Señaló además que estas experiencias no le ocurrieron cuando era menor de edad, sino ya siendo una figura reconocida públicamente.

La modelo reveló que fue víctima de abuso tanto por parte de una persona vinculada al ámbito del espectáculo como de “una pareja”. Estas confesiones generaron un fuerte impacto en las redes sociales, ya que no se conocían públicamente hasta ese momento.