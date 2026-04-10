En una reciente entrevista sin filtros con Martín Cirio, conocido como "La Faraona", Luciana Salazar sorprendió al hablar con total sinceridad sobre su vida amorosa y sus círculos sociales. La modelo reconoció que nunca estuvo en pareja con alguien de nivel socioeconómico bajo, explicando que "no es el ambiente donde uno está acostumbrado a estar, esa es la realidad".

Salazar recordó que incluso antes de alcanzar la fama, sus relaciones fueron con hombres provenientes de familias acomodadas. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de enamorarse de alguien humilde, siempre y cuando esa persona posea una cualidad especial: "Tendría que tener un encanto".

Este comentario generó un gran revuelo en redes sociales, donde muchas mujeres expresaron su apoyo a la modelo con mensajes como “Tiene razón”, “Me parece bien la respuesta” y “Dejen de romantizar la pobreza”. Otros señalaron con ironía que quienes no pertenecen a ciertos ambientes no suelen compartir las mismas actividades cotidianas, como bailar en un lugar exclusivo o hacer compras en ciertos comercios.

Además, durante la entrevista, Salazar aprovechó para aclarar rumores sobre el aspecto de su hija, negando categóricamente que le tiña el cabello: "Es muy albina, nosotros somos todos rubios. Mi hija es igual a mí, ¿qué quieren, que vaya contra mi genética?".

A lo largo de su trayectoria, Luciana Salazar se ha transformado en un ícono de la farándula argentina. Desde sus comienzos, cuando tenía 20 años y mostraba una belleza natural en revistas, hasta la actualidad, su imagen ha cambiado radicalmente. Esto se debe a un proceso que incluyó cirugías faciales, retoques corporales y un estricto régimen de entrenamiento y alimentación, que le permitieron lograr una figura tonificada y rasgos más marcados.