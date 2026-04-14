"Cambiamos de barrio, pero no de negocio": difunden las primeras imágenes de "Viudas Negras 2"

La cuenta oficial de TNT Latinoamérica difundió las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de “Viudas Negras: P*tas y Chorras”, la exitosa serie argentina creada por Malena Pichot. De esta forma, se confirma que la producción ya está en marcha.

“Volvimos, negri! Cambiamos de barrio, pero no de negocio. Arrancó el rodaje de la segunda temporada de #ViudasNegras. Muy pronto por @tntlatam y @flow_ar”, escribió la productora en Instagram.

Con el éxito de la primera entrega, la serie que protagonizan Malena Pichot y Pilar Gamboa vuelve para continuar con la historia de las amigas que se meten en problemas por sus actos del pasado. En esta oportunidad, el drama ocurrirá en el barrio porteño de Recoleta, tal y como anunciaron meses atrás.

La segunda temporada tendrá un total de 8 capítulos que se podrán ver on demand por Flow y el elenco estará conformado por Marina Bellati, Georgina Barbarossa, Alan Sabbagh, Monna Antonópulos, Paula Grinszpan, Fernanda Callejón, Julián Lucero, Mónica Raiola, Noralih Gago, Minerva Casero y Agustina Tremari. Con la sorpresa de que se suman Carina Zampini y Luis Ziembrowski.

Si bien la segunda entrega aún no tiene fecha de estreno, se espera que la temporada este disponible para fines de este año