Impactante vuelco de un camión cargado con papas: llevaba 32 mil kilos a una multinacional

Un camión que transportaba papas de Miramar al Parque Industrial General Savio de Mar del Plata volcó este martes en una rotonda ubicada del sur de la ciudad, generando complicaciones en el tránsito de la zona.

Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor de 36 años perdió el control del vehículo al tomar la rotonda que se encuentra en la intersección de la avenida de Circunvalación y Av. Dr. Centeno, en el acceso al Camino Viejo a Miramar, lo que provocó el vuelco del rodado marca Iveco.

El conductor resultó ileso. Foto: 0223.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio, el chofer iba a girar hacia Circunvalación, sentido a Ruta 88, para transportar la carga de 32.000 kilos a la multinacional Lamb Weston del Parque Industrial. "Lo venía peleando, la caja se inclinó y se llevó el camión", comentó.

Como consecuencia, toda la carga quedó desparramada sobre la calzada y banquina, ocupando gran parte del sector. A pesar de la espectacularidad del siniestro, no se registraron personas heridas, según confirmaron fuentes oficiales a 0223.

El camión Iveco perdió volcó cuando tomaba la rotonda en dirección a la ruta 88. Foto: 0223.

La carga quedó desparramada sobre la calzada y banquina. Foto: 0223.

En el lugar trabaja personal de la Policía, que realiza tareas de ordenamiento del tránsito y colabora en la remoción de la mercadería para despejar la circulación. Se recomienda a los conductores circular con precaución por la zona hasta tanto finalicen los trabajos.