Damonte pisó fuerte y separó cinco jugadores en Aldosivi

Dos titulares y tres suplentes del último partido en Córdoba, ya no serán tenidos en cuenta por Damonte.

El momento de Aldosivi es difícil, sin triunfos en 13 fechas, y no se puede quedar de brazos cruzados. Con apenas tres partidos dirigidos, Israel Damonte pudo realizar un análisis del plantel que tiene y tomó la decisión de informarle a cinco futbolistas que no serán tenidos en cuenta en lo que resta del certamen, para que puedan buscar nuevos horizontes en julio.

Muchos de los nombres que no formarán más parte del plantel, son de peso, o que han tenido mucha participación en lo que va de la temporada. El caso más concreto es el de Roberto Bochi, uno de los que permaneció de la temporada pasada, se mantuvo como titular en el inicio de este torneo y fue perdiendo terreno hasta que Israel Damonte casi no lo utilizó, incluso el último partido, sin Rolón ni Gino, no fue titular ni ingresó.

En tanto, Junior Arias y Joaquín Novillo fueron parte del 11 en la caída con Belgrano, Rodrigo Márquez ingresó en el complemento y Guillermo Enrique no salió del banco de suplentes.

De ahora en más, el entrenador aprovechará a ver más jugadores de la Reserva para poder sumar a las prácticas, mientras aguarda la apertura del mercado de pases para no fallar en la elección de los jugadores que necesita de cara al Clausura.

