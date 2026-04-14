Una adolescente dio a luz sola con ayuda de Chat GPT y su novio le entregó la beba a un extraño

Incluso la ex intendenta Mayra Mendoza se hizo presente en el nosocomio para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba.

El pasado viernes conmocionó a la localidad de Ezpeleta el hallazgo de una beba en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero en las últimas horas se supo que el episodio fue planeado por una adolescente de 15 años y su novio.

Según La Noticia de Quilmes, la adolescente comenzó el trabajo de parto el jueves en su domicilio sin asistencia médica ni acompañamiento de adultos y dio a luz en el baño de su vivienda. Durante el proceso, utilizó indicaciones obtenidas a través de consultas con ChatGPT para guiar el nacimiento de forma solitaria.

Luego del parto, el padre de la niña, un joven de 16 años, trasladó a la recién nacida hasta la zona de la estación de Ezpeleta, donde abordó a un peatón y manifestó que acababa de encontrar a la beba abandonada. Ambos se dirigieron a la comisaría de la zona, donde las autoridades activaron el protocolo de emergencia y derivaron a la menor a un centro de salud.

Una ambulancia del Same acudió a la Comisaría Sexta y trasladó a la recién nacida al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó en el sector de Neonatología bajo observación.

Incluso, la diputada provincial y ex intendenta del partido, Mayra Mendoza (Unión por la Patria), se hizo presente en el nosocomio para interiorizarse sobre el estado de salud de la beba y seguir de cerca el caso.

La situación cambió el viernes por la tarde, cuando la madre adolescente se presentó en el hospital para relatar lo sucedido. Ante el equipo interdisciplinario, explicó que el accionar respondió al miedo de que se descubriera el embarazo. En estos momentos, la madre y la beba reciben seguimiento profesional y se encuentran fuera de peligro.