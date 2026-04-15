Video: el blooper del año en la Copa Libertadores

El arquero venezolano de Deportivo La Guaira, Jorge Sánchez, protagonizó este martes un insólito error que derivó en el empate 1-1 de Bolivar, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El arquero, que tenía el balón en sus manos, no advirtió de la presencia de un jugador rival a sus espaldas y, con total confianza, soltó el balón al suelo. Dorny Romero, atento y perceptivo, aprovechó la equivocación del guardavallas, robó la pelota y definió de media vuelta para igualar el encuentro, con poco más de 10’ por delante en el reloj.

De esta manera, el elenco boliviano, comandado por el entrenador argentino Flavio Robatto, rescató su primer punto en el Grupo C de la Copa Libertadores, torneo de mayor importancia del continente, luego de la caída por 1-0 en la primera jornada frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

