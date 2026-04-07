La Inteligencia Artificial hizo un análisis completo, con mirada bien argentina, sobre el destino de los clubes en el inicio de la competencia continental.

Este martes 7 de abril se pone en marcha una nueva edición de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con una fuerte presencia argentina que ilusiona, pero también genera dudas. Entre equipos históricos y otros que buscan hacer camino, el panorama aparece abierto y desafiante.

En la Libertadores, el principal candidato argentino vuelve a ser Boca Juniors. La mística copera, sumada a un plantel competitivo, lo posiciona como serio aspirante a llegar al menos a semifinales, con posibilidades concretas de meterse en la final si logra encontrar regularidad en los cruces mano a mano.

Detrás aparece Estudiantes de La Plata, un equipo que históricamente entiende cómo jugar este tipo de torneos. Ordenado, intenso y con identidad, el Pincha tiene herramientas para meterse en cuartos de final y soñar con algo más si el cuadro lo acompaña.

Otros equipos como Lanús y Rosario Central aparecen un escalón por debajo, pero con chances de avanzar a octavos de final. En tanto, Platense y Independiente Rivadavia parten con menos experiencia internacional, por lo que su objetivo principal será competir y pelear la clasificación en fase de grupos.

En la Sudamericana, el gran candidato argentino es River Plate. Por historia, jerarquía y plantel, el equipo de Núñez se perfila como firme aspirante a llegar a la final e incluso quedarse con el título, en un torneo donde suele marcar diferencias.

También ilusiona Racing Club, que con un estilo ofensivo puede meterse en semifinales si logra mayor solidez. Por su parte, San Lorenzo mantiene su ADN copero y podría avanzar hasta cuartos de final, siendo un rival incómodo para cualquiera.

Más atrás aparecen Tigre, con aspiraciones de octavos de final, y dos equipos que buscarán dar la sorpresa como Barracas Central y Deportivo Riestra, cuyo objetivo principal será superar la fase de grupos en un contexto de alta exigencia.

En definitiva, Argentina tendrá protagonismo, pero no dominio absoluto. Con Boca Juniors como estandarte en la Libertadores y River Plate como gran candidato en la Sudamericana, el fútbol argentino buscará volver a pisar fuerte en el continente en una temporada que promete emociones desde el primer partido.