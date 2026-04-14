Boca se floreó ante Barcelona y llega envalentonado al superclásico

Rompió el cero. Boca lo merecía y Di Lollo tuvo una aparición ofensiva para destrabar el marcdor en el final del primer tiempo.

Boca derrotó a Barcelona de Ecuador por 3-0 en un partido en el que fue de menos a más, con un gran segundo tiempo, y que disputaron esta noche, en La Bombonera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

El local golpeó cerca del final de ambos tiempos: el defensor Lautaro Di Lollo marcó a los 38 minutos del primer tiempo, el volante Santiago Ascacibar convirtió a los 36 del complemento y el mediocampista Ander Herrera sentenció el triunfo en el tercer minuto de descuento de la segunda etapa.

Con el triunfo, el equipo que dirige Claudio Úbeda se ubica en la primera posición de la zona D con puntaje perfecto tras dos fechas, mientras que el equipo visitante se encuentra en el último lugar, sin sumar puntos.

En la próxima fecha, el “Xeneize” será visitante del Cruzeiro de Brasil el martes 28 de abril, a las 21:30, mientras que el conjunto ecuatoriano recibirá a la Universidad Católica de Chile el miércoles 29, a partir de las 21:00.