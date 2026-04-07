El "Xeneize" logró un valioso triunfo ante Universidad Católica para arrancar con el pie derecho en su regreso a la Copa Libertadores.

Boca Juniors comenzó su participación en la Copa Libertadores con un triunfo ajustado frente a Universidad Católica en Chile. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda se impuso por 2 a 1 gracias a los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro, mientras que el descuento de Juan Díaz sobre el final le añadió emoción al encuentro.

El partido tuvo un inicio tenso, con un cruce entre los jugadores de ambos equipos en los primeros minutos que terminó con tarjetas amarillas para Paredes y Fernando Zampedri. Pese a ese ambiente áspero, Boca supo aprovechar sus oportunidades. Alrededor del minuto 15, Paredes convirtió tras un rebote en una jugada en la que se reclamaba un penal para Bareiro, marcando el primer gol con un potente disparo desde fuera del área.

Antes del descanso, Paredes volvió a ser protagonista con una asistencia precisa para Santiago Ascacibar, quien remató de aire pero encontró una gran respuesta del arquero local, evitando el segundo tanto visitante.

En el segundo tiempo, Boca estuvo cerca de ampliar la ventaja con una jugada colectiva que terminó con un remate de Ayrton Costa despejado en la línea. Luego, a los 10 minutos, Fernando Zampedri conectó un cabezazo peligroso que Leandro Brey logró detener con una atajada destacada.

El segundo gol de Boca llegó a los 20 minutos del complemento tras una combinación entre Ascacibar, Tomás Aranda y Lautaro Blanco, que culminó con un centro preciso para Bareiro, quien definió con tranquilidad para poner el 2-0.

Cuando parecía que el partido estaba controlado, un rebote tras una salida dudosa del arquero Brey permitió a Juan Díaz descontar para Universidad Católica, generando un cierre de partido con mayor tensión. Para proteger el resultado, Úbeda reforzó la defensa con la entrada de Pellegrino y formó una línea de cinco defensores para aguantar los últimos minutos.

Este triunfo representa el tercer consecutivo para Boca, que llega con confianza tras sus victorias previas en el Torneo Apertura. El equipo se ubica en la parte alta de la Zona A y afronta un período decisivo donde disputará tanto el campeonato local como la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ahora se le viene el sábado el clásico con Independiente; luego el martes ante Barcelona de Ecuador y el domingo 19 el Superclásico ante River en el Monumental.