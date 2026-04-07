La Lepra Mendocina marcó a los 60 segundos contra Bolívar y se convirtió en uno de los equipos debutantes más rápidos en anotar en la historia del torneo.

En la jornada inaugural de la Copa Libertadores 2026, Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Bolivar. Además el conjunto mendocino, que actualmente es el líder de la tabla anual del fútbol argentino, protagonizó un debut memorable al enfrentar al equipo boliviano en la primera fecha del Grupo C.

El conjunto mendocino sorprendió desde el inicio, logrando ponerse en ventaja con un gol de Matías Fernández a los 60 segundos de comenzado el encuentro. Este tanto no solo significó un buen comienzo, sino que también marcó un hito histórico para el club.

Con este gol, Independiente Rivadavia se posicionó como el tercer equipo debutante que menos tiempo tardó en celebrar su primer gol en la Copa Libertadores. En el ranking histórico, lidera la Academia Puerto Cabello de Venezuela, que en 2024 anotó a los 21 segundos contra Defensor Sporting.

El segundo puesto es compartido por Independiente Rivadavia y Junior de Barranquilla, que en 1971 logró anotar temprano gracias a Raúl Peñaranda. En tercer lugar se encuentra Federico Domínguez, quien convirtió para Santos Laguna a los 80 segundos en 2004.

Esta victoria le permitió a Independiente Rivadavia tomar la punta del Grupo C con tres puntos, aprovechando el empate entre Deportivo La Guaira y Fluminense, lo que suma importancia a su estreno en el certamen continental.