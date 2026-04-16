Luna de miel de terror: un hombre fue brutalmente atacado por un tiburón en una isla paradisíaca

Un hombre fue brutalmente atacado por un tiburón en una isla paradisíaca.

Un médico ginecólogo de 31 años fue atacado por un tiburón mientras se encontraba de luna de miel en las Islas Maldivas. Por las brutales heridas debieron amputarle una pierna. Fue trasladado de urgencia en helicóptero hasta la capital donde recibió atención médica especializada.

El ataque ocurrió mientras el reciente matrimonio se encontraba en una excursión, en una isla habitada del atolón Gaafu Alif,que es muy frecuentada por turistas. A este destino también se lo reconoce por la presencia de tiburones hilanderos.

Según medios españoles, en la zona existe una fábrica de pescado que tira residuos al mar, atrayendo a estos animales. La víctima, oriunda de Alicante, podría haber muerto por la brutalidad del ataque. "De un bocado, se llevó toda la carne de la rodilla hacia abajo", contaron sus familiares en declaraciones mediáticas.

La esposa del hombre contó que fue rescatado del agua en estado de shock y trasladado de urgencia al hospital ADK de Malé. Una vez allí recibió transfusiones de sangre para compensar la hemorragia severa provocada por la pérdida de su extremidad inferior.

Ahora permanece conectado a sistemas de soporte vital, luchando por mantenerse con vida. Su familia inició acciones legales en contra de la compañía organizadora del tour, ya que sostienen que "hubo imprudencia".

Las autoridades investigan si la excursión se realizó en una zona de riesgo o si se omitieron condiciones de seguridad básicas que podrían haber evitado el ataque.