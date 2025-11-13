Sorpresa por la aparición de un tiburón en el Torreón: un video muestra cómo fue pescado

Un grupo de pescadores que se encontraba en la zona del Torreón del Monje vivió una escena tan sorprendente como inusual: lograron enganchar un tiburón a pocos metros de la orilla, y todo quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes —difundidas por la cuenta de Instagram @anzuelo.loco— se escucha a uno de los pescadores exclamar: “¡Mirá qué tiburón que sacaste!”, mientras el animal intenta resistir entre las piedras, ayudado por el oleaje que lo mantenía cerca de la orilla.

Tras varios segundos de tensión, el tiburón consiguió soltarse del anzuelo y regresó al mar, desatando el asombro de todos los presentes.

El breve video no tardó en multiplicarse en redes, donde cientos de usuarios celebraron el desenlace y destacaron la potencia del animal.