Murió un hombre al ser atropellado en la avenida Luro

Un hombre de 65 años murió en la noche de este lunes al ser atropellado por el conductor de un camión, quien se habría dado a la fuga inmediatamente después del impacto.

De acuerdo a testigos del lamentable hecho, la víctima se encontraba cruzando la avenida Luro a la altura de la intersección con Portugal cuando fue atropellada por un vehículo que no detuvo la marcha y escapó.

A pesar de que una ambulancia del Same se presentó para asistirlo y practicarle RCP, el sujeto perdió la vida en el lugar alrededor de las 20 y por el momento no fue identificado.

Según fuentes consultadas por 0223, el sujeto sufrió un traumatismo de cráneo y se encontraba insconsciente al momento de la llegada de los profesionales.