Murió un hombre al ser atropellado en la avenida Luro
Según testigos, la víctima de 65 años fue arrollada por un camión que se dio a la fuga.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 65 años murió en la noche de este lunes al ser atropellado por el conductor de un camión, quien se habría dado a la fuga inmediatamente después del impacto.
De acuerdo a testigos del lamentable hecho, la víctima se encontraba cruzando la avenida Luro a la altura de la intersección con Portugal cuando fue atropellada por un vehículo que no detuvo la marcha y escapó.
A pesar de que una ambulancia del Same se presentó para asistirlo y practicarle RCP, el sujeto perdió la vida en el lugar alrededor de las 20 y por el momento no fue identificado.
Según fuentes consultadas por 0223, el sujeto sufrió un traumatismo de cráneo y se encontraba insconsciente al momento de la llegada de los profesionales.
Leé también
Temas
Lo más
leído