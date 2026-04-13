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Tragedia

Murió un hombre al ser atropellado en la avenida Luro

Según testigos, la víctima de 65 años fue arrollada por un camión que se dio a la fuga. 

El trágico accidente ocurrió en la avenida Luro y Portugal.

13 de Abril de 2026 20:19

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 65 años murió en la noche de este lunes al ser atropellado por el conductor de un camión, quien se habría dado a la fuga inmediatamente después del impacto. 

De acuerdo a testigos del lamentable hecho, la víctima se encontraba cruzando la avenida Luro a la altura de la intersección con Portugal cuando fue atropellada por un vehículo que no detuvo la marcha y escapó.

A pesar de que una ambulancia del Same se presentó para asistirlo y practicarle RCP, el sujeto perdió la vida en el lugar alrededor de las 20 y por el momento no fue identificado.

Según fuentes consultadas por 0223, el sujeto sufrió un traumatismo de cráneo y se encontraba insconsciente al momento de la llegada de los profesionales.

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