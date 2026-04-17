Hasta 40 millones y desde el celular: cómo acceder a los nuevos préstamos personales

Los principales bancos del país habilitaron líneas de préstamos personales con topes que alcanzan los 40 millones de pesos, impulsando el financiamiento en un contexto de alta demanda. Entidades como el BBVA, Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos montos con plazos de devolución que se extienden hasta los 72 meses bajo el sistema de amortización francés. Los requisitos principales incluyen la acreditación de haberes en la institución, una antigüedad laboral mínima y un nivel de ingresos que garantice la capacidad de repago. Sin embargo, las autoridades financieras advierten sobre el crecimiento de la morosidad, lo que obliga a las entidades a endurecer los procesos de calificación crediticia.

Las tasas de interés presentan variaciones significativas según la entidad y el perfil del solicitante, con Tasas Nominales Anuales (TNA) que parten desde el 49%. El Banco Nación ofrece condiciones preferenciales para empleados públicos con un Costo Financiero Total del 102,36%, mientras que el Banco Provincia mantiene una tasa fija del 98%. Por su parte, el BBVA permite gestionar hasta 40 millones de forma digital, elevando el cupo a 70 millones de pesos para trámites presenciales en sucursales físicas. Es fundamental comparar el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) antes de firmar, ya que este indicador refleja el peso real de la deuda sobre el presupuesto.

El dinero se acredita prácticamente de inmediato.

Cómo está segmentado el acceso a los créditos

El acceso a estos créditos está segmentado para empleados en relación de dependencia, monotributistas, autónomos y jubilados que operen activamente con los bancos seleccionados. Para el otorgamiento, se exige que la cuota mensual no supere el 30% o 35% de los ingresos netos del solicitante, dependiendo de la política de riesgo de cada firma. La gestión se realiza mayoritariamente a través de canales digitales, permitiendo la acreditación inmediata del dinero una vez aprobada la validación biométrica y de identidad. Quienes no perciben sus sueldos en estas entidades también pueden aplicar, aunque suelen enfrentar tasas de interés más elevadas y requisitos de antigüedad más estrictos.

Analizar la capacidad de pago mensual es clave antes de asumir un compromiso financiero de esta magnitud para evitar el sobreendeudamiento en un escenario económico volátil. Los simuladores online de los bancos permiten calcular el valor de las cuotas promedio, que para un monto de 10 millones pueden oscilar entre los $640.000 y $1.100.000 según el plazo. El mercado ofrece opciones flexibles para quienes buscan consolidar deudas, realizar refacciones en el hogar o financiar proyectos personales de alto costo durante este mes. La documentación básica requerida incluye el DNI, los últimos recibos de sueldo y el comprobante de cumplimiento censal en los casos que corresponda.