Atención conductores: si hacés esto en la Ruta 2, podés pagar más de 2 millones de pesos

El valor de las multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires sufrió un fuerte ajuste para este mes de abril, alcanzando cifras que impactan de lleno en el bolsillo. La Unidad Fija, que rige el costo de las sanciones, se estableció en $1.896 basándose en el precio actualizado del litro de nafta premium. Con esta nueva escala, las infracciones más graves pueden superar los dos millones de pesos, obligando a los conductores a extremar los cuidados. El incremento bimestral busca desalentar las faltas graves y mejorar la seguridad vial en las rutas bonaerenses.

Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día se ha convertido en una de las faltas más costosas de toda la normativa vigente. Los conductores que no tengan el trámite aprobado se exponen a sanciones que parten desde los $568.800 y pueden escalar hasta casi los dos millones. Además del golpe económico, esta infracción descuenta automáticamente 4 puntos del sistema de scoring nacional que rige para todas las licencias. La rigurosidad de los controles en los principales accesos a las ciudades costeras pone en alerta a quienes viajan cada fin de semana.

Ciertas infracciones pueden llevar a la inhabilitación temporal.

Cuáles son las infracciones que pueden costar más caro

Los castigos por exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol también alcanzaron el tope máximo de la escala de valores permitida. Pasar un semáforo en rojo o circular por la banquina son otras de las conductas peligrosas que hoy pueden costar cerca de los dos millones de pesos. El uso del celular al volante, una de las distracciones más comunes, conlleva sanciones que oscilan entre los $189.600 y los $379.200 según la gravedad detectada. El sistema de puntos también castiga duramente estas acciones, pudiendo llevar a la inhabilitación temporal de la licencia de conducir.

Para evitar sorpresas desagradables, las autoridades recomiendan consultar el estado de infracciones a través del sitio web oficial de la Provincia utilizando el DNI o la patente. Es fundamental recordar que las multas prescriben a los cinco años, pero pueden impedir la renovación del carnet o la transferencia de un vehículo. Mantener la documentación al día y respetar las señales es más que nunca una necesidad tanto de seguridad como de economía personal.