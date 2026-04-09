Hasta 50 millones y a tasa fija: quiénes pueden pedir hoy el crédito y cómo acceder

Los argentinos cuentan en abril con líneas de crédito renovadas que alcanzan montos de hasta 50 millones de pesos. Entidades como el Banco Nación y el Banco Provincia lideran esta oferta con plazos de devolución que se extienden hasta los 72 meses para mayor comodidad. Estos préstamos están diseñados con tasas preferenciales y requisitos simplificados, permitiendo que los adultos mayores financien proyectos personales o cubran gastos imprevistos. La disponibilidad de estas sumas elevadas representa un alivio financiero clave para este sector de la población en el contexto actual.

Cuáles son los principales bancos que ofrecen créditos

Para acceder a estos beneficios, el requisito principal es percibir los haberes previsionales en la entidad donde se solicita el financiamiento. En el caso del Banco Nación, la cuota mensual no puede superar el 35% del ingreso neto del jubilado, garantizando así una capacidad de pago saludable. Las tasas nominales anuales para quienes eligen el sistema de débito en cuenta rondan el 53%, posicionándose entre las más competitivas del mercado. La gestión se realiza de manera totalmente digital, evitando largas esperas y facilitando el acceso a la información desde el hogar.

Los expertos recomiendan observar el Costo Financiero Total.

Otras instituciones como el BBVA también ofrecen opciones digitales con topes de hasta 40 millones de pesos y plazos de hasta cinco años. Esta entidad aplica el sistema de amortización francés con tasa fija, lo que brinda previsibilidad sobre el valor de las cuotas durante toda la vigencia del contrato. Es fundamental que los solicitantes tengan entre 18 y 74 años y acrediten un ingreso mínimo acorde a las normativas vigentes del banco. La transparencia en los costos financieros totales es un punto clave que los jubilados deben revisar antes de confirmar su solicitud.

La acreditación del dinero suele ser inmediata o dentro de las 24 horas hábiles tras la aprobación del trámite a través del Home Banking. Las aplicaciones móviles como BNA+ o BIP Móvil permiten simular el préstamo, elegir el monto deseado y aceptar los términos y condiciones con pocos clics. Esta agilidad administrativa responde a una creciente demanda de servicios financieros eficientes y seguros para los adultos mayores integrados a la tecnología. Con estas herramientas, el sector pasivo recupera protagonismo en el mercado de consumo y crédito personal.