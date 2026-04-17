Se citó para tener sexo y tomar sustancias, pero todo terminó de la peor manera: el estremecedor final

Un hombre de 40 años denunció haber sido drogado, abusado y asaltado tras pactar un encuentro casual con un desconocido en la ciudad de La Plata. La víctima se citó con un sujeto apodado "Eduardo" con la intención de consumir cocaína y mantener relaciones sexuales en una zona descampada cercana a las vías del Tren Universitario. Sin embargo, el encuentro tomó un giro dramático cuando el agresor forzó el acto sin protección tras romperse el preservativo y luego le suministró agua adulterada. El sedante provocó que el damnificado perdiera la conciencia de forma fulminante, quedando en un estado de total indefensión en plena vía pública.

Al despertar horas más tarde, el hombre se encontró completamente desnudo y con graves dolencias físicas que confirmaron el ultraje sexual sufrido durante su desmayo. Tras revisar sus pertenencias, constató que le habían sustraído 350.000 pesos en efectivo que llevaba consigo para sus gastos personales. La víctima logró trasladarse por sus propios medios para radicar la denuncia formal y someterse a los peritajes médicos de rigor que exige el protocolo ante estos delitos. La Policía científica trabajó en el lugar del hallazgo recolectando pruebas biológicas que serán fundamentales para la identificación genética del autor del aberrante hecho.

La víctima quedó desnuda y con graves dolencias físicas.

Cuál fue el error que cometió el delincuente

En su huida de la escena, el delincuente cometió un error crítico al olvidar un bolso con prendas de vestir y una lista con números telefónicos personales. Estos elementos fueron secuestrados por la justicia y ya están siendo analizados para rastrear los vínculos y la identidad real del sospechoso, quien se encuentra prófugo. Además, la víctima pudo reconocer el rostro del atacante al revisar los álbumes fotográficos de los registros policiales, lo que facilitó la emisión de una orden de captura inmediata. El gabinete de investigaciones analiza ahora las cámaras de seguridad de los alrededores para reconstruir el trayecto previo que realizaron ambos.

La peligrosidad de las citas pactadas con desconocidos y la vulnerabilidad ante el consumo de estupefacientes son factores que elevan la preocupación de los usuarios en redes sociales. En ese sentido, las autoridades adviertieron sobre la proliferación de estas modalidades delictivas y recomendaron extremar las precauciones al concretar encuentros en lugares aislados.