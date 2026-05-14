Escándalo en el aire: la mujer acusada de tener sexo en pleno vuelo rompió el silencio

La mujer de 60 años acusada de protagonizar un encuentro sexual en un vuelo de Copa Airlines rompió el silencio para desmentir categóricamente la versión oficial. A través de su abogado, Jorge Resegue, la pasajera aseguró que el incidente en primera clase se limitó a una discusión verbal con una azafata por el servicio de un vaso de whisky. Tras aterrizar en Rosario proveniente de Panamá, tanto ella como un hombre de 55 años fueron demorados bajo la carátula de exhibiciones obscenas ante la mirada del resto de los pasajeros.

La defensa cuestionó la logística del presunto acto erótico, señalando que la estructura de los asientos de primera clase cuenta con apoyabrazos fijos que impiden el contacto físico que se describió. Resegue fue contundente al defender la inocencia de su representada y manifestó ante la prensa: “Es una falsedad que tomó una repercusión extraordinaria”. Según el letrado, no existen testigos directos ni pruebas contundentes que respalden la acusación de que la pareja se encontraba semidesnuda al momento del descenso en territorio santafesino.

Los protagonistas fueron demorados en Rosario.

La acusada no descarta iniciar acciones legales

El escándalo ha generado un profundo impacto en la vida personal y laboral de la mujer, quien evalúa iniciar acciones legales por la filtración de su imagen y datos privados. El abogado relató que su clienta se encuentra atravesando un cuadro de angustia severa tras el escarnio público sufrido por lo que ella define como un simple malentendido aeroportuario. Sobre el estado emocional de la pasajera, Resegue detalló: “Ella está muy mal, angustiada; difundieron su foto y su nombre por todos lados”, remarcando el daño reputacional causado.

Actualmente, la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual de Rosario analiza las testimoniales de la tripulación y el pasaje para determinar si existió el delito de exhibiciones obscenas. Aunque el Ministerio Público Fiscal mantiene abierta la causa, la defensa sostiene que se trató de un "caso de seguridad nacional" exagerado por un momento de incomodidad entre pasajeros. Mientras la investigación avanza, los acusados permanecen en libertad debido a que el delito imputado no contempla penas de prisión efectiva según el código penal vigente.