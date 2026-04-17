Médicos de Ioma suspendieron el servicio por 72 horas

El reclamo se intensificó a partir de las demoras en el cobro de honorarios correspondientes a los últimos dos meses.

La relación entre los médicos de La Plata y el Instituto de Obra Médico Asistencial volvió a tensarse en las últimas horas y el conflicto sumó un nuevo capítulo. Según informó Diario El Día, la Agremiación Médica Platense resolvió suspender la atención a afiliados durante 72 horas por demoras en el pago de prestaciones.

La medida comenzará a regir desde las 0 de este viernes 17 de abril y se mantendrá hasta que se regularice la deuda. De todos modos, aclararon que no se verán afectadas las guardias, emergencias ni cirugías oncológicas, que continuarán con atención normal.

El reclamo se intensificó a partir de las demoras en el cobro de honorarios correspondientes a los últimos dos meses. Pese a las gestiones realizadas, desde el organismo solo se efectuó un pago parcial, lo que dejó a una parte importante de los profesionales sin percibir sus ingresos.

En paralelo, desde el IOMA anunciaron un aumento del 6% en las prestaciones y una suba en los copagos —$5500 para el bono A, $6000 para el bono B y $7000 para el bono C—, propuesta que fue rechazada de manera unánime por los médicos al considerarla insuficiente.

Desde la Agremiación advirtieron que la situación podría agravarse en el corto plazo. Si persisten los atrasos, anticiparon la posibilidad de aplicar nuevas suspensiones automáticas cada vez que los pagos no se acrediten en tiempo y forma, e incluso restringir la atención a afiliados en los próximos meses.