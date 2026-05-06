Se resiente la atención de Ioma en Mar del Plata: cortó el convenio con una clínica privada

El Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) informó este miércoles la suspensión temporal del convenio prestacional con la clínica Avenida de Mar del Plata debido a "irregularidades" detectadas en su funcionamiento.

De acuerdo al comunicado difundido por la entidad, "la medida se adoptó de forma preventiva" y de esta forma, a partir de este momento quedó "suspendida provisoriamente" la atención de nuevos pacientes en el establecimiento mencionado.

Además, precisaron que la "decisión se adoptó a partir de los resultados obtenidos en una auditoría que Ioma realizó para analizar las condiciones de cobertura y atención médica que recibían las personas afiliadas a la obra social", donde percibieron las siguientes "anomalías".

"Falta de presentación de la declaración jurada sobre capacidad prestacional, requerida por Ioma", "ausencia de informe sobre los servicios de Hemodinamia en reparación o no operativos" y "recepción de derivaciones ´techo a techo´ de personas afiliadas, por fuera del canal operativo formal establecido por la obra social", fueron las fallas detectadas conforme a la información publicada.

Ioma decidió suspender de forma temporal el convenio prestacional con la clínica ubicada en Lamadrid al 3000.

Mientras avanza la auditoría, la institución dispuso realizar controles diarios sobre terreno a los pacientes actualmente internados en el sanatorio, al mismo tiempo que convocó una mesa técnica para evaluar la continuidad de los servicios prestacionales del establecimiento y definir los pasos a seguir.

Sanatorio Avenida y un antecedente reciente

Como publicó 0223 hace apenas dos días, Silvia González -de 56 años- sufrió un infarto el lunes 27 de abril y como debía quedar internada en una Unidad Coronaria, el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) solicitó a Ioma su traslado a una clínica que contara con dicha complejidad.

Sin embargo, la obra social buscó una cama durante horas hasta ofrecer una en la ciudad de Berisso, a más de 350 kilómetros de Mar del Plata, por lo que su hija se negó y fue enviada a la clínica Avenida, que cuenta con "una terapia intensiva precaria", de acuerdo a la denuncia.

Allí, a su hija le pidieron que le lleve la comida y luego le informaron que debía realizarse un Eco Doppler en otra institución, indicando que "tanto el estudio como el traslado debían ser abonados de forma particular".

La desesperación comenzaba a crecer porque además de las trabas de Ioma, la insuficiencia del nosocomio y la bronca por lo que le pedían, fue a visitar a su mamá y la encontró muy mal: "No tenía monitoreo, estaba sin vías colocadas, con sangre en sus manos y en su ropa. Según ella misma pudo decirme, pidió asistencia porque la vía le dolía y no fue atendida", confesó su hija Sol.

Afiliados se manifestarán el miércoles 13 de mayo a las 11 en la delegación Ioma Mar del Plata, en avenida Independencia al 2700.

Finalmente, la hija de la paciente denunció la situación y consiguió, mediante dicha presión, que la trasladaran a un centro especializado. Volvió a surgir Berisso como destino, aunque los médicos cancelaron el viaje por el riesgo que presentaba el cuadro de Silvia.

"El jueves 30 de abril por la mañana llegó una ambulancia equipada para el traslado. Sin embargo, el equipo médico constató en ese momento que mi mamá estaba intubada, información que el sanatorio no había comunicado previamente. Al dar aviso a la clínica de destino, informaron que la cama ya había sido ocupada, dejando nuevamente a mi mamá sin lugar", narró.

Entonces, regresó a la delegación de Ioma y pidió la derivación urgente y una respuesta. A la tarde la trasladaron a su madre a La Plata, pero cuando la recibieron le dijeron que su madre no iba a superar la noche y falleció ese mismo jueves.