Clausuran un taller mecánico por irregularidades

En el marco de un operativo de control y fiscalización de comercios vinculados al rubro automotor, personal policial procedió a la clausura de un taller mecánico por incumplimientos detectados.

Fuentes oficiales indicaron que este viernes se desplegaron inspecciones en comercios ubicados en Edison al 900, Edison al 1700 y Cerrito al 1000 donde se procedió a la verificación de vehículos, autopartes y la identificación de personas en los lugares.

Cabe destacar que, como resultado, no se constataron impedimentos legales sobre los rodados ni las personas identificadas. No obstante, en relación al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, se labraron actas de constatación en tres establecimientos y se dispuso la clausura de un taller mecánico, por incumplimientos detectados.

En los procedimientos trabajó personal de las comisarías tercera, quinta, octava, decimoprimera y decimotercera junto a personal del Destacamento Acantilados bajo la órbita de la Ley 13.081.

El operativo se desarrolló con normalidad, quedando las actuaciones administrativas correspondientes a disposición de la autoridad competente.