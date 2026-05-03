Domingo trágico: trasladan de urgencia a una mujer por un nuevo choque entre un auto y una moto

Después del accidente en Los Pinares que dejó a una joven de 19 años hospitalizada, se registró un nuevo siniestro vial entre una moto y un auto dos horas más tarde en el barrio Sarmiento.

El choque ocurrió alrededor de las 16 de este domingo, cuando el rodado de menor porte conducido por un hombre junto a una mujer se desplazaba por Chile y fue embestido por un Fiat Cronos que transitaba por Balcarce.

Debido al fuerte impacto y la caída, la acompañante de la moto sufrió heridas de gravedad, fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same) y trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Por su lado, los conductores involucrados no recibieron atención médica y en el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de Tránsito municipal.

Ocurrió alrededor de las 16 de este domingo en Chile y Balcarce.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, los motociclistas circulaban con casco y ambos vehículos recibieron daños importantes.