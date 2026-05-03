Hospitalizaron a una joven motociclista por un choque en una esquina en la que hace años reclaman un semáforo

La joven fue llevada al Higa, pero no sufrió heridas de gravedad.

Por motivos que son materia de investigación, una joven motociclista fue embestida en la tarde de este domingo por un Chevrolet Corsa en la zona norte de Mar del Plata y fue hospitalizada.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 14 en la intersección de Montes Carballo y Florisbelo Acosta, en el barrio Los Pinares.

La joven debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Producto del accidente, la conductora del vehículo de menor porte, una joven de 19 años, debió ser asistida por una ambulancia del Same, según informaron fuentes del nosocomio.

Además, en el lugar también trabajaron efectivos policiales y la víctima debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), aunque no sufrió heridas de gravedad.

Hace años que los vecinos de Los Pinares exigen la instalación de un semáforo en esa esquina.

Un reclamo histórico

Se trata de un cruce de alta circulación vehicular, teniendo en cuenta que ambas calles son doble mano. Incluso, vecinos de la zona ya habían advertido a 0223 por la peligrosidad de esa intersección y reclamaron por algún tipo de intervención de tránsito. “Desde hace 30 años que la Sociedad de Fomento está pidiendo un semáforo en esa esquina. ¡Es un peligro porque es muy transitada!”, había afirmado un vecino.