Unión reaccionó tarde y cayó ante Deportivo Norte en la recta final de la Liga Argentina

El equipo de Juan Aquino sufrió una dura derrota en su visita a Deportivo Norte y buscará mañana cerrar la gira con un triunfo.

Unión disputó este domingo su segundo compromiso de la última gira de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet y terminó sufriendo una derrota ante Deportivo Norte de Armstrong por 80-72. El equipo dirigido por Juan Aquino tuvo una reacción en el segundo tiempo, pero el mal inicio del partido terminó siendo determinante.

El partido comenzó con buen ritmo ofensivo para ambos equipos. Unión abrió con un parcial 5-0, pero el conjunto local respondió inmediatamente con un 6-0 que volvió a equilibrar el marcador. Sin embargo, promediando el primer cuarto, Deportivo Norte aprovechó la falta de efectividad del equipo marplatense y construyó un contundente parcial de 15-0 que empezó a marcar el rumbo del juego.

Durante los últimos cinco minutos del primer período, el “Celeste” apenas pudo anotar dos puntos, lo que permitió que el equipo de Armstrong cerrara el cuarto con una clara ventaja de 27-12. La intensidad defensiva del local y las pérdidas ofensivas de Unión fueron factores determinantes en ese tramo.

La tendencia se mantuvo en el segundo cuarto. Deportivo Norte continuó dominando desde la defensa y encontró respuestas ofensivas para ampliar la diferencia, que llegó a ser de 21 puntos. En ese contexto apareció el goleo de Matías Carneglia, que comenzó a sumar para los marplatenses, aunque el equipo seguía muy lejos en el marcador. Al entretiempo se fueron con un contundente 49-27.

En el tercer período Unión mostró su mejor versión. Con Guillermo Navarro como principal referencia ofensiva y el acompañamiento de jugadores como Macrini y Yarza, el conjunto visitante logró recortar diferencias. Sin embargo, el trabajo de Manuel Alonso y Sebastián Mignani permitió que el local mantuviera una ventaja cómoda y llegara al último cuarto arriba 66-47.

En el tramo final, Unión intentó una última reacción apoyado en el tiro de tres puntos, con Navarro y Macrini liderando la ofensiva. El equipo logró acercarse a nueve unidades e incluso bajar la barrera del doble dígito a falta de un minuto, pero el esfuerzo no alcanzó. Navarro fue el máximo anotador con 17 puntos y Carneglia lo acompañó con 14, aunque la remontada no fue suficiente para evitar la derrota en el segundo partido de la gira.

El equipo de Juan Aquino con este resultado quedó con un récord de 10-19 y mañana jugará ante Centenario a partir de las 21:30 horas para cerrar la gira de visitante con el objetivo de meterse entre los 12 clasificados a la postemporada de la Liga Argentina.

Sintesís: Navarro 17, Carneglia 14, Barrionuevo 9, Macrini 8, Bernardini 8, Bellozas 7, Yarza 4, Flossi 3, Varas 2