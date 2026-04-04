Increíble final: Quilmes lo tenía, pero un triple sobre la chicharra dejó la serie abierta

Quilmes dejó pasar una chance de oro en los playoffs de la Liga Argentina de Básquet. En un partido durísimo, típico de postemporada, cayó 74-71 ante Villa Mitre en el segundo juego de la serie, que ahora quedó igualada 1-1. El golpe fue aún más duro por la forma: un triple en la última pelota sentenció una noche que parecía encaminada para el equipo de Javier Bianchelli.

El conjunto marplatense no contó con Darry Moore y sigue esperando por Matías Dominé, pero tuvo en Joaquín Ríos a su gran figura. El capitán firmó una planilla impactante con 23 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias y 3 recuperos, siendo el motor del equipo en ambos costados de la cancha. Del otro lado, Franco Pennacchiotti lideró a la visita con 16 unidades, 9 rebotes y 6 asistencias.

El arranque favoreció claramente a Villa Mitre, que lastimó desde el perímetro con gran efectividad, mientras Quilmes no encontraba respuestas. Los bahienses llegaron a sacar 11 de ventaja, apoyados en un gran comienzo de Pablo Alderete. Sin embargo, una mejora defensiva del “cervecero” le permitió achicar diferencias y cerrar el primer cuarto 24-16 abajo.

En el segundo parcial, el “tricolor” logró meterse en partido gracias a su intensidad defensiva, aunque Pennacchiotti volvió a inclinar la balanza en la pintura. Aun así, Quilmes reaccionó con apariciones de De la Fuente y Ríos para irse al entretiempo con vida, cayendo por 43-37 en un juego muy físico y parejo.

El tercer cuarto mostró la mejor versión del local, que con un parcial 10-0 pasó al frente y llegó a sacar una máxima de diez puntos. Ríos fue clave en ese tramo, liderando la remontada con energía y decisión. Sin embargo, un triple incómodo de Emilio Giménez sobre la chicharra dejó el marcador 62-57 y anticipó un cierre abierto.

En el último período, Villa Mitre endureció su defensa y volvió a meterse en juego. Quilmes tuvo problemas para anotar y el partido se hizo palo a palo. En un final dramático, De la Fuente tuvo el triunfo pero falló, y en la última jugada, con apenas segundos en el reloj, Tambucci lanzó un triple forzado que pegó en el aro y entró. Increíble desenlace que obliga ahora al “cervecero” a ganar al menos un partido en Bahía Blanca para seguir con vida en la serie.

El próximo miércoles se jugará el tercer partido de la serie ahora con la obligación de ganar un encuentro para los de Bianchelli para seguir en competencia y extender la serie a un quinto partido en Mar del Plata.

Síntesis: Ríos 23, Alderete 12, De La Fuente 11, Nally 8, De Miguel 7, Costa 7, Luna 3