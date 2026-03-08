Quilmes lo peleó hasta el final pero no le alcanzó y vuelve a la ciudad sin victorias en la ruta

El equipo de Javier Bianchelli cayó ante el "Granate" en un partido que se defió en los últimos segundos.

Quilmes lo intentó hasta el final pero no pudo evitar la derrota frente a Lanús por 90-86 en el gimnasio Antonio Rotili, en el que fue su partido 28 en la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

El conjunto dirigido por Javier Bianchelli tuvo un inicio muy sólido. Con goleo repartido, intensidad defensiva y buena circulación de balón, el “Cervecero” logró incomodar a su rival y sacar una ventaja inicial importante. Un parcial de 11-1 marcó el ritmo del arranque y permitió que los marplatenses llegaran a tener una máxima de 13 puntos. Sin embargo, sobre el cierre del primer cuarto el local reaccionó y el parcial terminó 29-19.

En el segundo período cambió completamente la historia. Lanús comenzó a encontrar efectividad desde el perímetro después de una mala racha inicial de triples y aprovechó las dudas defensivas de Quilmes. Con un pasaje demoledor de 23 puntos en apenas cinco minutos, el “Granate” revirtió el marcador y pasó de estar 13 abajo a cerrar el primer tiempo arriba 57-44.

En el tercer cuarto, las faltas empezaron a complicar el panorama del equipo marplatense, que tenía a varios jugadores cargados. Aun así, la aparición de Juan De La Fuente y el aporte en la pintura de Pablo Alderete permitieron achicar diferencias en distintos tramos, aunque Lanús mantuvo el control y cerró el período con ventaja de 74-65.

El último cuarto fue una verdadera muestra de carácter del “Tricolor”. Con Tomás Nally y Moore afuera por faltas, y luego también sin Alderete, Quilmes quedó prácticamente sin juego interno. A pesar de ese panorama, logró ensuciar el partido y mantenerse cerca en el marcador hasta llegar a los dos minutos finales apenas cuatro puntos abajo.

En el cierre apareció la épica. Valentín Costa anotó cuatro puntos consecutivos y el equipo marplatense empató el partido en 86 con una formación inédita. Sin embargo, un triple de Whitfield y dos tiros fallados por Quilmes terminaron inclinando la balanza para Lanús.

La gran figura fue De La Fuente con 26 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, aunque terminó saliendo lesionado en el gemelo producto del esfuerzo. El equipo de Javier Bianchelli con este resultado se vuelve de la gira por Buenos Aires con dos derrotas y ahora su récord es de 17-11, cayó al séptimo lugar en la tabla de posiciones y le restan por disputar solo cuatro encuentros. El próximo partido será el miércoles en el José Martínez a partir de las 21 horas ante La Unión de Colón.

Sintesís: De La Fuente 26, Ríos 12, Moore 12, Luna 11, Alderete 10, Dominé 7, Costa 6, Nally 2