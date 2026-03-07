Video: en solo 10 segundos dos menores robaron una moto a plena luz del día en La Perla

Ocurrió en la tarde de este viernes en Catamarca al 1100, entre 11 de Septiembre y Balcarce.

Únicamente les tomó diez segundos la maniobra a dos menores de edad para forzar y robar en la tarde de este viernes una moto estacionada en La Perla.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 en Catamarca al 1100, entre 11 de Septiembre y Balcarce, donde una Dominator 400 se encontraba sobre la vereda, pegada a una obra en construcción.

El vehículo, que le pertenece a uno de los trabajadores de la edificación, fue visto por dos jóvenes que a las 15:05 bajaron de una unidad del 531 y cerca de diez minutos más tarde, a las 15:17, regresaron al lugar para forzar el tambor y sustraer el rodado.

Sin embargo, los delincuentes no se percataron de las múltiples cámaras de seguridad de la zona que registraron su accionar por completo, tanto la primera mirada hasta su escape.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, en un primer momento uno de ellos "relojeó" el vehículo y al rato, con menos tránsito peatonal, regresaron decididos a llevárselo. Esperaron ese tiempo en la misma cuadra, conversando y planeándolo, hasta cometer el robo.

En un parpadeo y a plena luz del día, el ladrón vestido con gorra y chomba blanca se acercó a la moto hasta que su cómplice, quien levantó la cinta de seguridad, se subió para darse rápidamente a la fuga por Balcarce.