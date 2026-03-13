Estaba abandonada y tenía pedido de búsqueda: recuperan una moto robada
El rodado fue encontrado por personal policial durante una recorrida preventiva. Al verificar los datos, se comprobó que tenía pedido de secuestro por hurto.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Personal policial recuperó una motocicleta que había sido sustraída y que fue hallada abandonada en la vía pública en la localidad de General Pirán.
El procedimiento se registró el 10 de marzo, cuando efectivos que realizaban recorridas preventivas por la zona de avenida L. Alem advirtieron la presencia de un motovehículo estacionado sin ocupantes.
Se trataba de una motocicleta marca Mondial TD 150 L de color azul, que además no tenía dominio colocado, lo que motivó que se iniciara la correspondiente verificación a través del sistema de emergencias 911.
Al cursar los datos del rodado, los policías constataron que registraba un pedido de secuestro activo por hurto, solicitado por el Comando de Prevención Rural de Mar Chiquita.
Ante esta situación, se procedió a la incautación del vehículo, dándose intervención a la ayudantía fiscal de Mar Chiquita, desde donde se dispuso que el motovehículo sea exhibido y posteriormente restituido a su legítimo propietario.
