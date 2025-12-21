El conductor de una camioneta atropelló y mató a una joven policía en un puesto de control

La oficial tenía 24 años y prestaba servicio en el puesto de control junto a otros dos compañeros.

Una oficial ayudante de la Patrulla Rural de la policía cordobesa murió tras ser embestida por una camioneta Ford F-100 mientras realizaba tareas en un puesto de control de tránsito cerca de uno de los accesos a la localidad de Oliva.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde poco antes del ingreso sur a Oliva, en inmediaciones del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal. La oficial ayudante Milagros Cuello, de 24 años, prestaba servicio en el puesto de control junto a otros dos compañeros de la fuerza policial.

Por motivos que aún se investigan, el conductor de una Ford F-100 perdió el control del vehículo y embistió a la joven oficial, que aunque fue trasladada de urgencia al hospital local, la gravedad de las heridas provocó que ingresará sin vida al centro médico.

El conductor de la camioneta, un hombre de 50 años que viajaba junto a su pareja y su hija de 6, fue detenido en el lugar del hecho instantes después del accidente.

Si bien el test de alcoholemia que le realizaron arrojó un resultado negativo, el hombre podría ser imputado por el delito de homicidio culposo. El hecho quedó bajo investigación de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

Cuello había egresado de la Escuela de Policía Libertador José de San Martín y si bien trabajaba en Oliva, era oriunda de Córdoba capital y hacía poco más de un año que había comenzado su carrera en la fuerza.

"La Policía de Córdoba comunica con profundo dolor el trágico hecho ocurrió hace instantes en la ciudad de Oliva, donde la Oficial de la Policía perdió la vida en cumplimiento del deber, al ser atropellada por un conductor de 50 años", publicó la policía cordobesa en su cuenta de la red social X.

El ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, adhirió al mensaje y sumó sus palabras de condolencia por la muerte de la oficial que, según dijo, "perdió la vida cumpliendo su deber, durante un control vehicular. Murió haciendo lo que eligió hacer cada día: cuidar a los demás".

"Este hecho expone, con una crudeza imposible de ignorar, los riesgos reales y permanentes que enfrenta cada efectivo cuando sale a la ruta, a la calle o a un operativo. Riesgos que muchos no ven, pero que nuestros policías asumen con vocación de servicio, profesionalismo y coraje", agregó el funcionario.