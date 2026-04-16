Megaoperativo en "La Saladita de la Bristol": secuestraron más de 8 mil productos que estaban a la venta

El operativo que llevó a cabo Prefectura Naval Argentina (PNA) por una causa de infracción a la Ley de Marcas y Designaciones en "La Saladita de la Bristol" dejó como resultado el secuestro de 8 mil productos que estaban a la venta.

Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, Secretaría Penal Nº 8, cuyo titular es el Dr. Pablo Dallera, y la Fiscalía Federal N° 2 de Mar del Plata, del Dr. Santiago Eyherabide, por una denuncia radicada desde el Municipio de General Pueyrredon.

Un centenar de efectivos de la Prefectura arribaron al predio donde funciona la Unidad Turística Fiscal, ubicada en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y Peatonal San Martín. Allí identificaron a 91 personas, entre propietarios, empleados de los puestos y también cuatro referentes de un sindicato.

En el procedimiento, secuestraron un total de 400 bultos de mercadería en infracción, que contenían más de 8.000 productos como indumentaria, calzado, accesorios, artículos de bazar y de electrónica.

Por la misma causa, Prefectura realizó operativos en otros tres domicilios de la ciudad, uno de los cuales contaba con tres locales pertenecientes al sindicato de vendedores.

En este contexto, secuestraron tres vehículos, dinero en efectivo en moneda extranjera y nacional por más de 12 millones de pesos, documentación y elementos electrónicos, como computadoras y teléfonos celulares.

El total de lo incautado durante el megaoperativo arrojó como saldo un aforo de más de 500 millones de pesos.

Tras estas acciones, y a solicitud de la Secretaría de Seguridad del Municipio de General Pueyrredon, Prefectura colaboró en horas de la madrugada de este miércoles con personal policial para brindar seguridad perimetral en el predio de la Unidad Turística Fiscal “Paseo de Compras Bristol”, donde empleados de la comuna procedieron al desarme de la totalidad de los puestos feriantes.