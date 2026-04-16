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Encontraron amenazas de tiroteo en un colegio de Mar del Plata: investigan un reto viral de redes sociales

La situación se replicó en distintas provincias del país. Autoridades investigan el origen de estos mensajes.

La pintada apareció en la puerta de un baño de un colegio de Mar del Plata.

16 de Abril de 2026 12:48

Por Redacción 0223

PARA 0223

Las escuelas del país se encuentran en estado de alerta por una serie de pintadas y mensajes que anuncian tiroteos simultáneos para los próximos días.

Según trascendió, este tipo de mensajes de violencia surgió a partir de un reto viral de TikTok, que incita a los chicos a transmitir el horrible mensaje. La sorpresa apareció luego de que se constatara que el hecho también llegó a un colegio de Mar del Plata.

Las amenazas se replicaron en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y también en la Ciudad de Buenos Aires.

Una imagen tomada en la puerta de un baño indica: “22/4 Tiroteo”. El miedo se desató en una institución del barrio Pompeya y un grupo de padres decidió no enviar a sus hijos ese día a estudiar, para evitar el riesgo de que ocurra una tragedia.

Clima federal

En la ciudad de La Plata, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial, junto con el área de Delitos Complejos, comenzaron a trabajar para esclarecer la situación.

Entre los principales objetivos se encuentran encontrar el origen de los mensajes, confirmar su veracidad y prevenir cualquier tipo de riesgo, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad.

La situación se repite en establecimientos educativos de las provincias de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y también en la Ciudad de Buenos Aires.

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