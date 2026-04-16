Encontraron amenazas de tiroteo en un colegio de Mar del Plata: investigan un reto viral de redes sociales
La situación se replicó en distintas provincias del país. Autoridades investigan el origen de estos mensajes.
Por Redacción 0223
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Las escuelas del país se encuentran en estado de alerta por una serie de pintadas y mensajes que anuncian tiroteos simultáneos para los próximos días.
Según trascendió, este tipo de mensajes de violencia surgió a partir de un reto viral de TikTok, que incita a los chicos a transmitir el horrible mensaje. La sorpresa apareció luego de que se constatara que el hecho también llegó a un colegio de Mar del Plata.
Una imagen tomada en la puerta de un baño indica: “22/4 Tiroteo”. El miedo se desató en una institución del barrio Pompeya y un grupo de padres decidió no enviar a sus hijos ese día a estudiar, para evitar el riesgo de que ocurra una tragedia.
Clima federal
En la ciudad de La Plata, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial, junto con el área de Delitos Complejos, comenzaron a trabajar para esclarecer la situación.
Entre los principales objetivos se encuentran encontrar el origen de los mensajes, confirmar su veracidad y prevenir cualquier tipo de riesgo, mientras se refuerzan los protocolos de seguridad.
La situación se repite en establecimientos educativos de las provincias de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y también en la Ciudad de Buenos Aires.
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