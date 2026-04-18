Entraron por el techo, taparon los sensores de la alarma y robaron 80 millones de pesos

El avance de una investigación a cargo del fiscal Rodolfo Moure por el robo de 80 millones de pesos de un domicilio en la ciudad de Balcarce permitió identificar a varios miembros de la banda: dos de ellos ya estaban alojados en el complejo penitenciario de Batán.

El hecho quedó al descubierto el 5 de abril pasado cuando el denunciante de 47 años se comunicó con la Estación de Policía Comunal de Balcarce y alertó que habían levantado una chapa del techo y que tras tapar los sensores de alarma con aluminio le robaron 80 millones de pesos que tenía en una caja fuerte.

A partir de la labor de la Sub DDI Balcarce que incluyó el análisis de cámaras del COM se estableció que fueron al menos los cinco los sujetos que a bordo de una Ford Territory llegaron a la ciudad. Ese rodado, como adelantó 0223, fue secuestrado tras la comisión de un robo en Mar del Plata y dos de sus ocupantes fueron aprehendidos.

Con el avance de la investigación y tras el aval de la Justicia de Garantías, se allanaron tres domicilios en Goñi al 500, entre Magallanes y Ayolas, Wilde al 2900 y Vicente Laborante casi Bolívar en los que aprehendieron a la madre de uno de los imputados por el delito de robo agravado.

En los operativos secuestraron una tijera corta hierros empleada en el hecho y un celular que será peritado la próxima semana.

Una comisión de la Sub DDI fue a la Unidad Penal N°44 de Batán para imputarle el delito de robo agravado a los dos sujetos que ya estaban detenidos por la entradera en el barrio Villa Primera.