Investigan si los detenidos por robo en Villa Primera cometieron otras entraderas

Los dos sujetos que el martes a la madrugada entraron a robar a una casa en el barrio Villa Primera y fueron aprehendidos tras una persecución se negaron a declarar en Tribunales y seguirán alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes judiciales confiaron a 0223 que ambos imputados del delito de robo agravado se entrevistaron con abogados particulares y decidieron no dar su versión de los hechos. Si bien en un primer momento las actuaciones estuvieron a cargo de la fiscalía de Flagrancia, las características del hecho derivaron el expediente a la fiscalía temática que dirige Mariano Moyano.

Tal como se informó, los ladrones actuaron con al menos otras dos personas que lograron escapar a bordo del auto de las víctimas que sustrajeron de la vivienda ubicada en la zona de Beruti y Don Bosco. Al lugar habían ingresado con sus rostros cubiertos y guantes tras violentar una ventana.

Tenían varias patentes en su poder.

A partir del seguimiento realizado por el Centro de Monitoreo, se logró identificar el rodado sustraído junto a un vehículo de apoyo por lo que se instrumentó un operativo cerrojo con móviles policiales.

El vehículo que se usó de apoyo fue interceptado en la zona de Laborante al 2100: en su interior estaban los dos aprehendidos y secuestraron celulares y varias chapas patentes. Para los investigadores, ese rodado aparece nombrado en otros hechos con características similares.